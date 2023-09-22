Житель Дубая рассказал о драках и давке в очереди за iPhone 15

Житель Дубая, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Ленте.ру» о драке в очереди за iPhone 15 в торговом центре Dubai Mall.

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Собеседник издания поделился, что наблюдал со стороны не только давку, попавшую в соцсети на видео, но и драку между желающими купить новый iPhone гражданами.

О потасовке в очереди за новыми телефонами компании Apple в Dubai Mall «Ленте.ру» рассказали и другие свидетели произошедшего. Один из них раскрыл количество выдаваемых на руки телефонов.

«Люди стояли [в очереди] заранее по брони. Продают только по два [iPhone] в руки», — добавил он.

В России продажи новой линейки iPhone 15 стартовали 22 сентября, одновременно с мировыми. Устройства завозят в страну по параллельному импорту. Всего для покупки будут доступны четыре модели: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.