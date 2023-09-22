Художник продал музею пустые холсты за 7 миллионов

Датский художник-концептуалист Йенс Хаанинг проиграл судебный спор с Музеем современного искусства Kunsten в Ольборге, разыгравшийся из-за того, что он продал этому заведению два пустых холста. Цена вопроса составляла 532 тысячи крон (на наши деньги – более 7 миллионов рублей).

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О коллизии сообщает The Guardian, в нашей стране информацию передали Новости.Mail.ru. По данным этого источника, два года назад Хаанинг, специалист по работам на тему классового неравенства, получил заказ от музея воссоздать две свои ранние картины. Они состояли в сумме среднего заработка датчан и австрийцев, прикрепленных к холстам, в натуральном виде – то есть в денежных ассигнациях. На создание работ мастер получил от музея около 532 тысяч крон. 40 тысяч крон из этой суммы представляли собою гонорар. После чего художник сдал в музей два произведения искусства в рамках проекта "Возьми деньги и беги".

Шедевры из проекта Хаанинга оказались чистыми холстами с надписями "Возьми деньги и беги". Это выяснилось при распаковке посылки. Музей поступил гибко: выставил приобретения на всеобщее обозрение, а от их создателя потребовал вернуть деньги на материалы. Хаанинг отказался. Учреждение культуры подало заявление в вышестоящие инстанции. Директор галереи Лассе Андерссон назвал этот случай вопиющим. Он также заявил, что музею приходится просчитывать свои расходы.