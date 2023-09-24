Обнаженный мужчина забрался на статую во Флоренции

Обнаженный мужчина забрался на знаменитую скульптурную группу «Геркулес и Какус» на центральной площади Синьории в итальянской Флоренции. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил телеканал Tgcom24.

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Обнаженный гражданин Чехии Вацлав Пишвейц, на теле которого крупными буквами было написано «подвергнут цензуре», взобрался на скульптуру XVI века. Все это происходило на глазах многочисленной толпы. Затем мужчину задержали сотрудники ГИБДД и доставили в отделение муниципальной полиции для установления личности.

Оказалось, это далеко не первый случай, когда Пишвейц занимается подобным вандализмом. Так, в январе 2018 года он обмазал красной краской скульптуру Урса Фишера, расположенную на площади Синьории, а затем, 23 сентября, напал на художницу Марину Абрамович во дворе Палаццо Строцци.