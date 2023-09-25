$96.04-0.03102.25-0.11

Умелец-меломан собрал музыкальную группу из щеток и аппарата ЭКГ

Неравнодушный к музыке умелец собрал самую необычную музыкальную группу, назвав ее «Device Orchestra».

Умелец-меломан собрал музыкальную группу из щеток и аппарата ЭКГ
© Runews24

Участники ансамбля — не самые крутые музыканты и певцы, а бытовые приборы.

Создатель «Device Orchestra» использовал электрические зубные щетки, утюг, принтер, аппарат ЭКГ, POS-терминалы. Получилась группа, которая исполняет качественную электронную музыку.

Устройства работают на микроконтроллерах, которые запускают их в нужный момент, в результате из звуков собирается мелодия.

Ранее на саммите ООН гуманоидные роботы заявили, что превосходят людей.