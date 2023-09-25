Умелец-меломан собрал музыкальную группу из щеток и аппарата ЭКГ
Неравнодушный к музыке умелец собрал самую необычную музыкальную группу, назвав ее «Device Orchestra».
Участники ансамбля — не самые крутые музыканты и певцы, а бытовые приборы.
Создатель «Device Orchestra» использовал электрические зубные щетки, утюг, принтер, аппарат ЭКГ, POS-терминалы. Получилась группа, которая исполняет качественную электронную музыку.
Устройства работают на микроконтроллерах, которые запускают их в нужный момент, в результате из звуков собирается мелодия.
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