Умелец-меломан собрал музыкальную группу из щеток и аппарата ЭКГ

Неравнодушный к музыке умелец собрал самую необычную музыкальную группу, назвав ее «Device Orchestra».

Участники ансамбля — не самые крутые музыканты и певцы, а бытовые приборы.

Устройства работают на микроконтроллерах, которые запускают их в нужный момент, в результате из звуков собирается мелодия.