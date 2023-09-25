В России продают пустой пакет из «Макдоналдса» за миллион

Россиянка выставила на продажу бумажный пакет из «Макдоналдса» за 950 тысяч рублей. Необычное объявление появилось на «Авито».

Спустя полтора года после ухода американской сети быстрого питания из России жительница Москвы опубликовала объявление о продаже бумажного пакета из «Мака» . За него она хочет получить почти миллион рублей.

Автор объявления вполне серьезно относится к необычному товару. По словам продавца, это уникальная для коллекционеров вещь, поэтому его сможет купить только ценитель «редких и ценных» пакетов. При этом приехать за пакетом из «Макдоналдса» покупателю придется в Москву – в другие города пересылка не осуществляется.