В России продают пустой пакет из «Макдоналдса» за миллион рублей
Россиянка выставила на продажу бумажный пакет из «Макдоналдса» за 950 тысяч рублей. Необычное объявление появилось на «Авито».
«Эксклюзив! Раритет! 2014 год», – говорится в тексте объявления.
Спустя полтора года после ухода американской сети быстрого питания из России жительница Москвы опубликовала объявление о продаже бумажного пакета из «Мака». За него она хочет получить почти миллион рублей.
Автор объявления вполне серьезно относится к необычному товару. По словам продавца, это уникальная для коллекционеров вещь, поэтому его сможет купить только ценитель «редких и ценных» пакетов. При этом приехать за пакетом из «Макдоналдса» покупателю придется в Москву – в другие города пересылка не осуществляется.
Размер бумажного пакета за 950 тысяч рублей – 28 х 28 х 15 см.