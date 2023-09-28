Россияне приготовили 350 кг жареной картошки и установили рекорд

«Одним из ярких моментов праздника, несомненно, стал рекорд, который мы установили всем городом: самая большая порция жареного картофеля с индейкой», — рассказал он. По словам Климанова, изначально Заречный заявлялся на рекорд России, однако стал и рекордсменом мира.