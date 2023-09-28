Россияне приготовили 350 кг жареной картошки и установили рекорд

Россияне приготовили 350 килограммов жареной картошки и установили рекорд
Заречный установил мировой рекорд после того, как в начале сентября местные повара приготовили 350 килограммов жареного картофеля. Об этом Олег Климанов.
«Одним из ярких моментов праздника, несомненно, стал рекорд, который мы установили всем городом: самая большая порция жареного картофеля с индейкой», — рассказал он. По словам Климанова, изначально Заречный заявлялся на рекорд России, однако стал и рекордсменом мира.
Город получил памятные дипломы и медали, подтверждающие первенство. «Эти награды главный организатор рекордов Дмитрий Стародубцев передаст в городской музейно-выставочный центр, где каждый сможет рассмотреть их поближе», — добавил глава Заречного.
Он также рассказал, что гигантскую сковороду, в которой готовился картофель, и дальше будут использовать по назначению: в день торжественного открытия храма Серафима Саровского 15 октября планируется приготовить макароны по-флотски.