Пара пенсионеров из Австралии нашла более бюджетную альтернативу проживанию в доме престарелых. Около полутора лет они провели в морских круизах, сообщает YouYube-канал A Current Affair.

Австралийские пенсионеры заказали 51 круиз подряд, так как это оказалось дешевле проживания в доме престарелых. Пожилая пара поделилась своим опытом, утверждая, что это очень удобно. В круизах есть разнообразное готовое меню, развлекательная программа и свежий воздух.

«Можно сходить на ужин или на шоу, можно на танцы. Целый день у нас разные занятия», - рассказала пенсионерка.



«Отправляйтесь в круиз, посмотрите мир, заведите новых друзей», - согласился ее супруг.

Пара отметила, что уборкой и прочими рутинными делами на борту занимается персонал.