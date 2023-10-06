Мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга

Пользователь Reddit с ником DeadLightsOut опубликовал на портале снимки неприятной находки, обнаруженной им под крыльцом своего дома. Он признался, что поначалу испугался своего открытия.

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«Заглянул сегодня под крыльцо, чтобы достать декор [для Хеллоуина], а оказалось, что территорию захватили осы», — пожаловался автор публикации.

На выложенном им коллаже из фотографий видны несколько осиных гнезд, свитых насекомыми на хеллоуинских украшениях.

«Только после того, как я с криком отбежал подальше, я понял, что осам абсолютно пофиг на меня, и смог подобраться очень близко, хотя на мне были только шорты и майка», — пояснил он в комментариях.

Мужчина добавил, что хранил вещи под крыльцом в течение последних пяти лет и раньше с ними не случалось проблемных ситуаций. Кроме того, по словам автора, летом они с женой не замечали ос рядом с домом.

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