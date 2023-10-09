Британские ученые клонируют дерево Робин Гуда

Ученые намерены возродить дерево Робин Гуда, незаконно срубленное в Англии в конце сентября. Они применят метод клонирования.

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Платан, также известный как Сикамор-Гэп, пережил две мировые войны, семь монархов и более 40 премьер-министров. Он появился в фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров» и считался одним из наиболее известных и фотографируемых деревьев Англии. Но 28 сентября дерево спилили; по подозрению в совершении акта вандализма был задержан 16-летний подросток.

Эксперты отметили, что дерево может заново вырасти из пня. Но оно будет выглядеть иначе, далеко не так величественно, как раньше – от основания будут подниматься несколько тонких стволов, а не один большой.

Британские ученые заявили, что есть другой способ вернуть платан – создать генетически идентичное дерево. Этого можно добиться с помощью метода, называемого клональным размножением.

Клонировать растения гораздо легче, чем животных. Они способны вырасти заново всего из нескольких клеток. При микроразмножении ученые отбирают несколько тысяч крошечных образцов (эксплантатов) и выращивают их в среде, наполненной питательными веществами. Также их обрабатывают гормонами для стимулирования роста корней.

«Эти крошечные эксплантаты затем могут развиться в самостоятельные полноценные растения, каждое из которых является идеальным клоном оригинала», – пояснили специалисты.

Второй способ: взять крошечный черенок и привить молодому дереву того же вида. В таком случае верхушка черенка будет генетически идентична дереву, от которого он был взят, но корни станут генетически отличаться.