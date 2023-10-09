Белые медведи заглянули в избушку к госинспекторам особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района Якутии и попали на видео. Ролик публикует дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в Telegram.

Семейство хищников наведалось к людям ранним утром. Услышав стук в окно, госинспекторы заметили возле дома медведицу с двумя годовалыми медвежатами. Позже выяснилось, что в это же время на другой стороне кордона прогуливалась другая семья белых медведей с двумя медвежатами.