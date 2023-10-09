В России открыли домашний вытрезвитель для захмелевших птиц

В республике Карелия для птиц, опьяневших от поедания забродившей рябины, открыли домашний вытрезвитель. Об этом рассказал местный житель Михаил Чумаков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

© Михаил Чумаков

"Наелись рябины и отвалились", - пишет карел.

Он пояснил, что обнаружил пьяных птичек валяющимися на улице, сходил домой за коробкой, аккуратно переложил туда захмелевших пернатых и отнес домой.

Он также насыпал в коробку воды и пшена, чтобы проснувшиеся птицы восстановились и улетели обратно. В январе москвичам рассказали, как помочь лежащим без сознания птицам.

Специалисты обнаружили в некоторых районах Москвы свиристелей, которые лежали на земле без сознания. Начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров объяснил, что причиной такого состояния птиц может быть переохлаждение, которое они получили, поедая замерзшие ягоды рябины.