Женщина была вынуждена уйти из дома из-за полчища божьих коровок

Художница Маргарет Йескомб из Великобритании обнаружила в своем доме «тысячи» божьих коровок. Они вынудили ее покинуть дом.

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Не совсем приятное зрелище открылось перед женщиной, когда она проснулась утром. Насекомые полностью перекрыли своими тельцами окна спальни. Божьи коровки не хотели покидать жилище художницы, поэтому уйти пришлось ей, сообщает издание Daily Mail.