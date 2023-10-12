Мужчина требует за камень в форме сердечка миллион рублей
Жители Иркутска вновь пытаются обогатиться на находках с берегов Байкала. Один из жителей обнаружил неподалеку от озера камень, который напомнил ему сердце: за него он просит миллион рублей, следует из данных «Авито».
«Уникальный камень, созданный природой Байкала. В нем хранится вся сила чистоты, мудрости, благополучия. В единственном экземпляре», – утверждает продавец.
К объявлению прилагаются фотоснимки. На них на приозерном песке красуется камень, который, действительно, чем-то напоминает сердце, при этом он имеет более закругленную форму без острых краев.