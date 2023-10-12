The Star: в Кении колдун наслал рой из тысячи пчел на двух воровок

По словам жителей, рой насекомых на женщин наслал знахарь, к которому обратилась кенийка, когда у нее похитили все наличные деньги в автобусе. Несмотря на то, что преступниц она знала в лицо, взывать к их совести было бесполезно, тогда пострадавшая обратилась к колдуну и попросила вынудить воровок явиться в участок.