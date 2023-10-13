«Самую сексуально активную женщину» в Австралии уволили за любовь к сексу

«Самая сексуально активная» женщина в Австралии потеряла работу из-за своего аккаунта на сайте для взрослых. Об этом сообщает Perth Now.

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26-летняя австралийка Энни Найт рассказала журналистам, что потеряла работу из-за того, что ее босс узнал о ее аккаунте на платформе для взрослых OnlyFans. По словам Найт, она лишь недавно устроилась маркетологом в новую компанию. Однажды ей пришлось уйти домой раньше из-за недомогания. Тем же вечером она нашла в почте письмо, которое уведомляло, что контракт с ней расторгнут в одностороннем порядке. К письму прилагались скриншоты ее профиля в OnlyFans. В компании сочли, что она солгала об отсутствии второй работы, не спросила разрешения завести коммерческий аккаунт и распространяет «порнографический контент онлайн».

Найт сказала, что она опасалась проблем на работе в связи со своей подработкой, но никогда не думала, что она приведет к увольнению. Хотя решение начальства ее «расстроило и разозлило», девушка призналась, что теперь у нее куда больше свободы и что она ненавидела свою офисную работу. Сейчас, по словам Найт, она зарабатывает на создании контента около тысячи долларов в день, и потеря стабильной зарплаты для нее не критична.

Ранее в эфире шоу The Kyle and Jackie O Show Найт назвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Перед этим она рассказала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров. «Я чувствую себя очень сильной после секса. Секс приносит мне радость, для этого он и нужен», — заявила Найт.

Девушка утверждает, что входит в 0,4 процента топовых моделей OnlyFans. Она завела свой аккаунт в 2020 году во время пандемии COVID-19, чтобы заработать деньги на первоначальный взнос для покупки собственного дома.