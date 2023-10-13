Женщина вышла замуж за саму себя

"Я из тех женщин, кто с детства грезили о замужестве. Будучи маленькой, я играла в невесту: наряжалась в фату из занавески, надевала на голову пластмассовую корону. С 15 лет я знала, что у меня будут мальчики-близнецы или девочки-тройняшки, а жить с мужем мы будем в красивом доме, огороженным белоснежным забором", - поделилась американка.