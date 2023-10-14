Медведь пробрался в дом и опустошил холодильник

Большой черный медведь был запечатлен на камеру домашнего видеонаблюдения, когда он совершил набег на кухню женщины в Коннектикуте и украл замороженную курицу, прежде чем выскочить в приоткрытое окно.

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Видео домовладелицы Хелены Хоулис показывает, как большой черный медведь нагло бродит по первому этажу ее дома в Баркхемстеде в штате Коннектикут в среду, сообщает Fox News. Большого медведя впервые можно увидеть в коридоре Хоулиса, а затем он следует на кухню и умело открывает лапами дверцу морозильной камеры. На видео зафиксировано, как голодный медведь роется в морозильной камере, прежде чем выбрать замороженную курицу в качестве основного блюда.

Через несколько секунд медведь прыгнул к ближайшему приоткрытому окну и унесся с замерзшей птицей в ближайший лес. Домовладелица рассказала телеканалу, что ее не было дома во время взлома, и узнала об этом после того, как телефон уведомил ее, что кто-то - или что-то - находился в ее доме. Хоулис рассказала, что хитрому медведю удалось проникнуть в ее дом через треснувшее окно и он вел себя у морозильной камеры, как человек, выбрав самую аппетитную закуску.