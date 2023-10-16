Экипаж принял использованный подгузник за бомбу и экстренно посадил самолет

Самолет авиакомпании Copa Airlines экстренно сел после того, как экипаж нашел на борту подозрительный объект. Подробности истории сообщает издание NZ Herald.

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Нештатная ситуация произошла на рейсе из Панамы во Флориду, США. Через полчаса после взлета самолет вернулся в аэропорт. По данным издания, в одном из туалетов был обнаружен предмет, напоминавший взрывчатку ручной работы.

NZ Herald отмечает, что все 144 пассажира лайнера были высажены, а специальная группа по обнаружению взрывчатых веществ обыскала воздушное судно после посадки. По словам главы службы безопасности воздушной гавани, специалисты установили, что принятый за бомбу предмет оказался использованным подгузником для взрослых.

Известно, что после обыска пассажирам разрешили вернуться на борт. В итоге рейс прибыл во Флориду на пять часов позже запланированного. Владельца подгузника установить не удалось.