Трехлетняя девочка попросила читать ей на ночь инструкцию для кофеварки

Девочка из США попросила няню прочесть ей инструкцию для кофеварки вместо сказки на ночь. Об этом пишет People.

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Мэг Мордан из города Шарлотт, штат Северная Каролина, работает няней и помощницей по хозяйству. Когда она укладывает подопечную спать, то всегда предлагает ей выбрать две книги для чтения на ночь. Обычно трехлетняя девочка выбирает сказки, однако не так давно она удивила няню тем, что предпочла инструкцию по использованию кофеварки. Девочка сама сходила на кухню и принесла буклет Мордан.

«Сначала я не могла перестать смеяться, когда она попросила меня об этом», — рассказала Мордан журналистам People. Няня предположила, что девочка заметила инструкцию на кухонном столе во время обеда. Она также добавила, что ее подопечная очень сообразительная, но ее родители пока не знают, есть ли у нее склонность к точным наукам и инженерии.

Мордан решила снять видео, на котором она читает девочке инструкцию, потому что ей это показалось забавным. Позже она выложила ролик в социальную сеть TikTok. Видео быстро стало вирусным и набрало больше трех миллионов просмотров.