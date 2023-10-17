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Девушка с очень длинными ногтями показала, как она ест: видео

В некоторых субкультурах и модных течениях принято наращивать ногти необычайно большой длинных. Многим нравится делать акцент на маникюре, ведь это подчеркивает индивидуальность.

Блогер Марина Сед на своей странице в TikTok выкладывает видеоролики, в которых показывает, как она выполняет повседневные дела с таким необычным маникюром.

На видео заметно, что из-за особенности маникюра у девушки возникают трудности с тем, чтобы нормально поесть.

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