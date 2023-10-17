Немецкие дизайнеры создали микродом без единого гвоздя

Немецкие дизайнеры Крюгер и Кемпер создали микродом без единого гвоздя
Юлиан Крюгер и Бенджамин Кемпер создали Digital House. Этот микродом могут с лёгкостью построить два человека без инструментов.
Строение создано из переработанного алюминия и древесины. Дом спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко разобрать и собрать повторно.
Главный элемент конструкции – это крестообразное соединение. Оно работает как штекер. С помощью него легко соединить детали.
Основной строительный материал — это панели из фанеры толщиной 24 миллиметра. В секции вставляются полосы, которые вырезаны из алюминиевого листа лазером.
У здания есть наклонная крыша, а к двери ведут четыре ступеньки. Внутри дома открытая планировка.
Дизайнеры начали работу над приложением, с помощью которого пользователи смогут персонализировать модель цифрового дома, адаптировать его под свои потребности. В приложении будет создана смета затрат на производство здания, транспортировку материалов.
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