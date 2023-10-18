Мужчина продает пятирублевую монету за 100 миллионов рублей

«Самым ценным в монете является вид четвертого пера на левой голове орла. А на правой их 3, согласно стандарту. Буквы «Б» видны как «В». Также левая голова заметно отличается от правой. Строгая и добрая. У одной направлен взгляд на запад. Вторая смотрит на восток. Округление оперенья по контуру левого и правого крыльев также отличается», – делится продавец.