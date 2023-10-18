Мужчина продает пятирублевую монету за 100 миллионов рублей
Предложение было опубликовано на популярном сайте объявлений.
«Предлaгаю для обзора и приобретeния эксклюзивную, pаритетную пятирублевую мoнeту 2009 гoда выпускa – «MМД». Maгнитится. Вес – 6 г. Диамeтp – 25 мм. Toлщинa – 1,8 мм. Гурт – 12 чистыx учaстков и столькo же имеющих по 5 рифлений. Имeет блеск. Изготовлена из железa (стaли). Плакирoвание (никель). Coстояние отличное. Сooтвeтствует всeм заявлeнным стaндаpтaм», – пишет продавец.
По его словам, на монете имеется интересный брак, который возник в результате нарушений, допущенных в процессе производства.
«Его можно наблюдать в виде дополнительного металла, присутствующего практически на всех буквах», – отмечает он.
Повторить такой брак в точности не представляется возможным.
«Самым ценным в монете является вид четвертого пера на левой голове орла. А на правой их 3, согласно стандарту. Буквы «Б» видны как «В». Также левая голова заметно отличается от правой. Строгая и добрая. У одной направлен взгляд на запад. Вторая смотрит на восток. Округление оперенья по контуру левого и правого крыльев также отличается», – делится продавец.
Если начать рассматривать монету более внимательно, то можно увидеть под левым крылом лапы орла голову животного и еще много различных животных.
«Похоже, что на монете разместился скрытый зоопарк. С его обитателями. Преимущественно кроликами. Как ни странно, в «их» год. Это к удаче и счастью», – добавил он.