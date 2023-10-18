Дикий кабан разозлился и распугал сородичей

«Кабаны, или дикие свиньи, — животные сильные, выносливые и свирепые. Несмотря на внушительный вес, они быстро бегают и стремительно атакуют в случае опасности. Даже сородичи разбежались, увидев разозленного вепря», — говорится в подписи к видео.

Сотрудники нацпарка также рассказали, что рыло с пятачком и острые клыки — идеальные инструменты не только для кровопролитных битв, но и рытья земли в поисках пропитания: ягод, кореньев, шишек и мелких млекопитающих. «Роющая деятельность диких свиней помогает заделке семян, что, в свою очередь, способствует восстановлению леса», — добавили там.