В Перу найдены похожие на инопланетян и вампиров хищные осы
Исследователями открыт новый вид ос-паразитов. Их выявили в Амазонии во время исследования национального заповедника Алпауайо-Мишана в Перу. Странные осы были обнаружены представителями Университета штата Юта.
Специалистами была замечена взрослая самка с большой миндалевидной головой и странным трубкообразным органом, который потом назвали яйцекладом. При изучении насекомого исследователи установили, что данный орган применяется для откладывания яйца внутрь добычи: животных и прочих насекомых, включая гусениц, пауков, жуков.
Длина осы достигает 1,7 см, а голову украшают похожие на рога усы.
Этими усиками самка осы гладит свою добычу, а затем откладывает яйца. Личинки вылупляются через несколько дней и поедают жертву. Тело носителя они покидают, когда достигают взрослых размеров.
Авторы проведенной работы назвали новый вид Capitojoppa amazonica, где «capito» – «инопланетный» и «joppa» – название уже известного рода ос, передает ZooKeys.