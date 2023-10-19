В Перу найдены похожие на инопланетян и вампиров хищные осы

Исследователями открыт новый вид ос-паразитов. Их выявили в Амазонии во время исследования национального заповедника Алпауайо-Мишана в Перу. Странные осы были обнаружены представителями Университета штата Юта.

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Специалистами была замечена взрослая самка с большой миндалевидной головой и странным трубкообразным органом, который потом назвали яйцекладом. При изучении насекомого исследователи установили, что данный орган применяется для откладывания яйца внутрь добычи: животных и прочих насекомых, включая гусениц, пауков, жуков.

Длина осы достигает 1,7 см, а голову украшают похожие на рога усы.

Этими усиками самка осы гладит свою добычу, а затем откладывает яйца. Личинки вылупляются через несколько дней и поедают жертву. Тело носителя они покидают, когда достигают взрослых размеров.