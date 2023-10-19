В Британии в приют для животных попала кошка с двумя носами

В Британии в приют попала кошка с двумя носами, пишет Daily Mail. Cотрудники питомника уверены, что такой особенности больше нет ни у одного животного.

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Как рассказали в приюте, кошке по кличке Макфи четыре года. Раньше она жила в семье, но прошлые хозяева в итоге отказались от нее. Сотрудники питомника добавили, что питомица отличается «нежным» характером, а два носа делают ее уникальной в своем роде.

«Мы все влюбились в нашу единственную в своем роде Макфи. Мы не можем перестать смотреть на ее два носа!», — признается менеджер приюта Линдси Керр.

На данный момент волонтеры активно ищут для кошки новый дом. В приюте сообщили, что перед тем, как Макфи попадет к хозяевам, ей сделают все прививки и стерилизацию, так что будущим владельцам не о чем беспокоиться.