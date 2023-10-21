Самка редчайшего леопарда покорила российских зоологов ежегодными фотосессиями

Самка редчайшего краснокнижного дальневосточного леопарда из национального парка в «Земля леопарда» в Приморье покорила сотрудников любовью к фотосессиям. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Земли леопарда».

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Особь Leo 138F, по словам зоологов, «одна из самых эффектных представительниц» нацпарка, которая при этом знает о своей красоте. Хищница, едва повзрослев и разлучившись с матерью, стала регулярно позировать перед фотоловушками, радуя специалистов фотогеничностью. Любовь к фотосессиям не исчезла у кошки и с возрастом, что крайне удивляет зоологов.

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Спустя время ученые узнали об интересной привычке леопарда. Leo 138F, еще будучи котенком, любила пролезать под одним и тем же упавшим деревом. Хищница делала это ночью и днем, летом и зимой, одна и в компании. Повзрослев, она так и не избавилась от привязанности к деревянной арке и неизменно устраивает ежегодную «фотосессию у любимого дерева», хотя уже с трудом пролезает в небольшой лаз.

Не так давно Leo 138F показала это место своему котенку. «На фотографиях видно, как "мамина любовь" энергично следует за хищницей, пролезая через поваленное дерево», — рассказали сотрудники «Земля леопарда».

При этом у Leo 138F еще нет Хранителя. Именно поэтому у нее по-прежнему нет имени: дать его краснокнижному зверю может только его Хранитель. Этот человек или организация берет под символическую опеку дальневосточного леопарда: финансово поддерживает его и распространяет сведения о важности защиты редкого вида. Самые известные Хранители леопардов — представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, телеведущий Николай Дроздов, актриса Памела Андерсон и актер Стивен Сигал.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти кошки живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой части территории Китая рядом с границей с Россией. Ядро популяции — обитатели национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Там на охраняемой территории в условиях дикой природы обитает 125 взрослых особей.