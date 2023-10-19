Почему некоторые породы животных запрещены для разведения
Некоторые породы собак получили репутацию более агрессивных, чем другие.
Для того чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить количество случаев нападения собак на людей, эти породы запретили для разведения. Все об опасных породах животных — в материале “Рамблер”.
В России нет списка запрещенных пород собак, но есть список потенциально опасных, в нем содержится 12 видов пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.
Выводить на прогулку таких собак можно только в наморднике, так как они могут наброситься на окружающих в силу своего буйного характера. Без намордника собака может находиться только на территории, которая принадлежит ее хозяину.
Запрещать породы собак и кошек впервые начали в начале 90-х годов. Первыми запрещенными собаками стали питбули, которые раньше использовались для собачьих боев. Их считают особо опасными — только в этом году из-за нападений питбулей в Великобритании погиб 341 человек. Разведение питбулей и владение ими запрещено в нескольких штатах США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, Австралии и других странах.
В некоторых регионах всех домашних питбулей собирают для эвтаназии, в других — требуют оплатить дополнительный налог. Те, кто не может его это сделать, теряют своих собак, а власти забирают животных и убивают их.
Если собак запрещают из-за их опасности для окружающих, то кошек — из-за опасности для них самих. Европейская конвенция по правам животных запрещает сразу несколько карликовых пород кошек: бамбино, двелф, менуэт, скукум, кинкалоу, ламбкин, дженетта и минскин.
Самая большая проблема этих пород заключается в том, что физические особенности и связанные с ними риски для здоровья кошки нормального размера увеличиваются за счет меньшего тела. Например, если короткий нос персидской кошки становится еще меньше и еще короче из-за ее миниатюрного размера, это увеличивает вероятность и риск возникновения проблем с дыханием. По мнению специалистов, такие кошки чаще страдают от глазных и носовых инфекций, проблем с челюстью, поликистоза почек.
Независимо от породы, все мини-кошки имеют заболевания полости рта и зубов, не могут столь же эффективно регулировать температуру тела, как их большие сородичи, а их мелкие кости и суставы делают кошек более склонными к артриту и травмам.
Кроме того, у них часто проявляются следующие проблемы:
- сильная задержка роста, в результате чего кости становятся неправильной формы и мягкими;
- замедление роста мышц приводит к их слабости;
- шумы в сердце и увеличенное сердце;
- судороги и другие неврологические проблемы, которые могут привести к слепоте;
- остающаяся мягкой область в верхней части черепа, что делает кошку уязвимой при травмах головы;
- сокращенная продолжительность жизни;
- репродуктивные органы никогда не развиваются полностью или развиваются слабо.