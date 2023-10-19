Почему некоторые породы животных запрещены для разведения

Некоторые породы собак получили репутацию более агрессивных, чем другие.

© Unsplash

Для того чтобы предотвратить или хотя бы уменьшить количество случаев нападения собак на людей, эти породы запретили для разведения. Все об опасных породах животных — в материале “Рамблер”.

Видео дня

В России нет списка запрещенных пород собак, но есть список потенциально опасных, в нем содержится 12 видов пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

Выводить на прогулку таких собак можно только в наморднике, так как они могут наброситься на окружающих в силу своего буйного характера. Без намордника собака может находиться только на территории, которая принадлежит ее хозяину.

Запрещать породы собак и кошек впервые начали в начале 90-х годов. Первыми запрещенными собаками стали питбули, которые раньше использовались для собачьих боев. Их считают особо опасными — только в этом году из-за нападений питбулей в Великобритании погиб 341 человек. Разведение питбулей и владение ими запрещено в нескольких штатах США, Канаде, Великобритании, Сингапуре, Австралии и других странах.

В некоторых регионах всех домашних питбулей собирают для эвтаназии, в других — требуют оплатить дополнительный налог. Те, кто не может его это сделать, теряют своих собак, а власти забирают животных и убивают их.

Если собак запрещают из-за их опасности для окружающих, то кошек — из-за опасности для них самих. Европейская конвенция по правам животных запрещает сразу несколько карликовых пород кошек: бамбино, двелф, менуэт, скукум, кинкалоу, ламбкин, дженетта и минскин.

Самая большая проблема этих пород заключается в том, что физические особенности и связанные с ними риски для здоровья кошки нормального размера увеличиваются за счет меньшего тела. Например, если короткий нос персидской кошки становится еще меньше и еще короче из-за ее миниатюрного размера, это увеличивает вероятность и риск возникновения проблем с дыханием. По мнению специалистов, такие кошки чаще страдают от глазных и носовых инфекций, проблем с челюстью, поликистоза почек.

Независимо от породы, все мини-кошки имеют заболевания полости рта и зубов, не могут столь же эффективно регулировать температуру тела, как их большие сородичи, а их мелкие кости и суставы делают кошек более склонными к артриту и травмам.

Кроме того, у них часто проявляются следующие проблемы: