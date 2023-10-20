New York Post: австралийцев напугал сгоревший в атмосфере обломок астероида

Жителей Австралии напугал мощный взрыв и вспышка света в небе, пишет New York Post. Как рассказали очевидцы инцидента, около девяти часов вечера они увидели вспышку в небе, а потом услышали громкий взрыв. Не понимая, что произошло, люди начали искать информацию в местных соцсетях.

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Чуть позже астроном Австралийского национального университета Брэд Такер рассказал, что в земной атмосфере сгорел обломок астероида размером с баскетбольный матч.

"Поскольку он движется очень быстро, когда столкнулся с земной атмосферой, люди услышали именно этот звуковой удар", - рассказал специалист.