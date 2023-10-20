Разъяренные фермеры вылили десятки тысяч литров слишком дешевого вина

Французские фермеры 19 октября устроили акцию на границе с Испанией из-за дешевизны ввозимого в страну алкоголя. Как пишет Le Parisien, сначала разъяренные протестующие вылили на землю 24 тысячи литров розового вина из грузовика, а спустя несколько минут та же участь постигла партию из 10 тысяч бутылок игристого.

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Недовольство французов вызвала недобросовестная конкуренция со стороны испанских коллег. По словам одного из виноделов, за границей «минимальные сборы, и они имеют право наносить на свои лозы все химикаты, которые хотят», в результате испанское вино стоит вдвое дешевле французского.

Вылившие десятки тысяч литров вина протестующие провели после этого встречу с властями в префектуре. После ее окончания лидер местного винодельческого союза Од Фредерик Руане пообещал продолжить оказывать давление, добиваясь ценовой справедливости.