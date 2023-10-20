Daily Star: собака спрыгнула с пятого этажа дома, не пострадала и удивила соцсети
Пользователей соцсетей удивила "суперсобака", которая спрыгнула с пятого этажа здания и не пострадала, пишет Daily Star.
Собака, прославившаяся в соцсетях, бегала по строящемуся зданию на высоте пятого этажа, пока ее снимали на видео очевидцы. Подбежав к краю дома, животное спрыгнуло вниз и пролетело несколько метров, ударившись об забор. Несмотря на это, собака осталась невредимой и спокойно убежала в неизвестном направлении, а кадры с ее участием начали расходиться по сети.
"Собака продолжает ходить после прыжка с пятого этажа", - подписал публикацию автор поста.
Увиденное настолько впечатлило зрителей, что некоторые прозвали животное "суперсобакой". "Есть собаки, у которых девять жизней? Ударился об землю и покатился как чемпион", - пошутили комментаторы.