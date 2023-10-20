Собака спрыгнула с пятого этажа дома, не пострадала и удивила соцсети

Собака, прославившаяся в соцсетях, бегала по строящемуся зданию на высоте пятого этажа, пока ее снимали на видео очевидцы. Подбежав к краю дома, животное спрыгнуло вниз и пролетело несколько метров, ударившись об забор. Несмотря на это, собака осталась невредимой и спокойно убежала в неизвестном направлении, а кадры с ее участием начали расходиться по сети.