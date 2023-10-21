Страх перед женщинами заставил африканца спрятаться на полвека за забором

Житель Руанды 55 лет скрывается от женщин в своем доме, испытывая страх перед противоположным полом.

71-летний Каллитксе Нзамвита живет в полной изоляции за высоким забором, которым он отгородил свое жилище. За все годы ни одна женщина не переступила порог его дома. Между тем именно представительницы слабого пола помогают отшельнику выжить. Они приносят отшельнику продукты и одежду и перебрасывают их через забор. Когда женщины уходят, Нзамвита забирает принесенное.

Впервые страх перед женщинами африканец испытал в 16 лет и с тех пор прячется от них. Не исключено, что руандиец страдает гинофобией – редким заболеванием, которое описывается как иррациональный страх перед женщинами, пишет портал TSB News.