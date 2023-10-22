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Акула нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера

Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Прибор надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы.

Акула нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера
© Unsplash
Ivyborg.ru

Голова акулы на рисунке является массой точек возле побережья Флориды.

Спинной плавник виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. Хвост ведет в Атлантику.

Большую белую акулу весом 652 килограмма впервые заметили в 2020 году возле побережья Новой Шотландии и назвали в честь острова Кейп-Бретон. Сегодня эти рыбы считаются уязвимым видом.