Акула нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера

Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Прибор надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы.

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Голова акулы на рисунке является массой точек возле побережья Флориды.

Спинной плавник виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. Хвост ведет в Атлантику.