Акула нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера
Большая белая акула по имени Бретон за несколько лет путешествий нарисовала свой автопортрет с помощью GPS-трекера. Прибор надели исследователи, чтобы отслеживать перемещение рыбы.
Ivyborg.ru
Голова акулы на рисунке является массой точек возле побережья Флориды.
Спинной плавник виден вокруг Вашингтона и Нью-Йорка. Хвост ведет в Атлантику.
Большую белую акулу весом 652 килограмма впервые заметили в 2020 году возле побережья Новой Шотландии и назвали в честь острова Кейп-Бретон. Сегодня эти рыбы считаются уязвимым видом.