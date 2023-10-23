Морской котик рыбой побил смартфон блогера на Сахалине

Сахалинский блогер Сергей Любаченко посетил восточный берег острова, чтобы снять на видео морского котика, который временно перебрался из воды на морской берег, однако во время съемок получил рыбой по смартфону. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

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На кадрах видно, как животное лежит на песке, а затем берет в зубы тушку рыбы и несколько раз бьет ею камеру.

Автор ролика отметил, что животное оказалось довольно активным. «Неагрессивное, но готовое защищаться. Всеми своими вибриссами демонстрировало, что рыбу не даст, а вот рыбой по телефону — запросто», — говорится в подписи к посту.

Портал Sakh.online отметил, что котик давно известен островным специалистам фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин». Привычку выходить на берег животному сформировали сами жители региона: котик понял, что ему необязательно самостоятельно добывать себе пищу, так как рыбаки и проезжающие мимо люди обязательно его накормят.

Авторы статьи напомнили, что кормить диких животных не рекомендуется, так как это может привести к изменению их природных поведенческих паттернов.