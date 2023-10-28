Как понять, что кот видит в вас авторитет

Домашние кошки по своей природе более независимы, чем собаки — дикие предки кошек не жили в стаях, как волки. Потому многие считают, что кошки не способны проявлять теплых чувств. Но это не так.

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Кошки ведут себя по отношению к людям так же, как реагируют на своих четверолапых друзей, поэтому секрет того, чувствует ли ваша кошка уважение и любовь к вам, кроется в ее поведении. О том, как понять, что ваш кот видит в вас авторитет, — в материале "Рамблер".

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Кот к вам принюхивается

Способность общаться с другими кошками на больших расстояниях была преимуществом их диких предков. Наши домашние кошки сохранили это "сверхчувство" и в значительной степени полагаются на эту форму общения.

В частности, с помощью запаха кошки идентифицируют членов своей социальной группы или семьи, разделяя с ними групповой ароматический профиль. У кошек есть ароматические железы на боках, голове и вокруг ушей, и они часто трутся головой о знакомых и успокаивающих их людей и предметы.

Трется ли ваша кошка головой или боком о ваши ноги? Мягкое ощущение, которое вы испытываете, прижимаясь к вашим икрам, на самом деле означает, что ваша кошка идентифицирует вас как друга и является большим комплиментом.

Кот вас приветствует

Одним из наиболее очевидных признаков того, что вы нравитесь своему любимому питомцу, является то, как кошка вас приветствует. Когда кошки приветствуют членов своей социальной группы, они подают сигналы, свидетельствующие о дружбе и желании сблизиться. Такие сигналы кошки подают и людям.

Хвост трубой демонстрирует дружеские намерения (кошачий эквивалент помахивания рукой), указывая на знакомство, доверие и привязанность. Некоторые кошки также используют положение хвоста в форме вопросительного знака, чтобы поприветствовать понравившегося им человека или показать, что они хотят поиграть.

Поворот на спину и показ живота — еще один жест, свидетельствующий о полном доверии кошки к вам. Однако кошки предпочитают, чтобы их гладили по голове и шее, поэтому это, как правило, не является просьбой погладить живот. Попытки погладить живот часто приводят к поспешному отступлению, а то и к ударам когтями.

Звонкое "мяу" кошки издают, здороваясь с понравившимися людьми. Если ваша кошка поет вам таким образом, будьте уверены, она рада вас видеть.

Знакомое ощущение, когда кошка бьется о ваше колено, также может быть признаком того, что она чувствует к вам очень тесную связь. Кошачий вариант "дай пять" — удар головой — обычно приберегается для самых близких друзей кошки и самых доверенных людей.

Кот медленно моргает

Возможно, ваша кошка также тайно сигнализирует о своей симпатии тем, как она смотрит на вас. Когда кошки встречают незнакомых людей или других кошек, они обычно приветствуют их немигающим взглядом. Но они чаще медленно моргают при виде кошек, с которыми у них сложились хорошие отношения.

Согласно исследованиям, медленное моргание ассоциируется с положительным эмоциональным состоянием и может быть признаком доверия, удовлетворения и привязанности, подобно человеческой улыбке. Если вы хотите ответить на комплимент, моргните, и ваша кошка может моргнуть в ответ. Это хороший способ сблизиться с кошкой, если она не любит, когда ее трогают.

Кот подходит слишком близко к вам

Кошки очень берегут свое личное пространство и не любят, когда в него вторгаются непрошеные гости. Если кошка позволяет вам приблизиться к ней, это говорит о наличии тесной связи, особенно если контакт происходит часто или длится долго. Кошка свернулась калачиком у вас на коленях, чтобы подремать, — это признак глубокого доверия.