Огромный питон напал на мужчину на автозаправке

В индийском штате Керала питон напал на пьяного мужчину на автозаправке, его спас сотрудник станции. Об этом сообщает портал The Free Press Journal.

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Инцидент произошел в городе Каннура, на автозаправке появился нетрезвый мужчина, который держал в руках питона и просил работников сфотографировать его со змеей.

Посетитель заправки посадил питона на шею и начал позировать, но не смог предугадать, что змея начнет его душить.