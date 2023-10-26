Необычное явление в Охотском море сняли на камеру на Курилах
В сети опубликовали фотографии живописного выноса из реки Юрьевки в Охотское море на острове Парамушир. Необычное явление сняли на камеру, снимки были опубликованы в Telegram-канале «Путешествия по Северным Курилам».
На кадрах видно, как вода различных оттенков смешивается и создает своеобразные узоры на морской поверхности.
Портал Sakh.online отметил, что речные выносы — это образования вод, которые имеют пониженную соленость, плотность и температуру, по сравнению с окружающими морскими водами. Они формируются из-за стока материковых рек и могут варьироваться от десятков до сотен километров.
19 октября на севере острова Сахалин также заметили необычное явление. На опубликованных в сети видеокадрах было видно, как с неба падает неопознанный объект, похожий на комету, — его полет сопровождался ярким световым «хвостом», который постепенно рассеялся при приближении к горизонту.