Необычное явление в Охотском море сняли на камеру на Курилах

В сети опубликовали фотографии живописного выноса из реки Юрьевки в Охотское море на острове Парамушир. Необычное явление сняли на камеру, снимки были опубликованы в Telegram-канале «Путешествия по Северным Курилам».

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На кадрах видно, как вода различных оттенков смешивается и создает своеобразные узоры на морской поверхности.

Портал Sakh.online отметил, что речные выносы — это образования вод, которые имеют пониженную соленость, плотность и температуру, по сравнению с окружающими морскими водами. Они формируются из-за стока материковых рек и могут варьироваться от десятков до сотен километров.

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