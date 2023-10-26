51-летний миллиардер подарил возлюбленной двух лам на день рождения

Австралийский бизнесмен Джастин Хеммес подарил двух лам своей 27-летней девушке на день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

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Миллиардер устроил праздничный обед для модели Мэделин Холтснейгл в субботу, 21 октября. Вечеринка, на которой присутствовали друзья и родные именинницы, прошла в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, в роскошном доме Хеммеса стоимостью 100 миллионов австралийских долларов (5,9 миллиарда рублей).

Бизнесмен поздравил возлюбленную и произнес тост в присутствии близких. А в знак любви к девушке Хеммес подарил ей двух лам. Снимками животных Холтснейгл поделилась в социальной сети.