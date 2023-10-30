Одетая в детские вещи обезьяна проехалась в Подмосковье на автобусе

Маленькая обезьяна, одетая в детские вещи, была замечена в одном из автобусов Подмосковья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным канала, обезьяна ехала в автобусе вместе со своей хозяйкой, она держала зверя на поводке. Женщина решила нарядить обезьяну в красную куртку, штаны и сапожки. Обезьяна вела себя прилично в общественном транспорте, однако попыталась прогрызть валидатор.