В российском городе нашли бездомного стокилограммового пса

Стокилограммовый бездомный пес, которого нашли на улицах российского города, удивил волонтеров. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили сотрудники благотворительного фонда помощи животным Нижнего Новгорода «Сострадание НН».

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Сотрудники фонда опубликовали в соцсети фотографии очень толстого пса, лежащего на весах, которые показывают 99.9 килограмма, и объявили о сборе средств на его лечение и диетический корм. Животное, которому дали имя Кругетс, по всей видимости уже давно страдает от ожирения. Из-за своих размеров пес испытывает боли в суставах, ему тяжело передвигаться, и он вряд ли сможет пережить зиму без крыши над головой. При этом по оценкам ветеринаров Кругетсу не больше пяти лет.

«Кругетс практически не ходит. Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко [...]. Провести ему полноценный осмотр практически невозможно. Кроме того, у нас возникли большие проблемы с помещением пса в стационар — в госпитале просто нет таких больших боксов...», — написали сотрудники «Сострадание НН»

Пса уже осмотрел диетолог, у него взяли анализы крови, планируется еще несколько исследований. При этом волонтеры не могут провести Кругетсу рентгенографию, потому что он не влезает в аппарат. Чтобы сделать снимок, псу нужно похудеть как минимум в два раза — до 50 килограммов.

В комментариях люди гадают, где пес так отъелся, учитывая, что у него нет хозяев. Некоторые предположили, что он мог жить на рынке, где сердобольные продавцы часто подкармливают животных мясом и другими остатками.