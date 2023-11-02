В США выбрали самую красивую летучую мышь, пишет издание UPI.

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Как пишут СМИ, победительницей стала летучая мышь по кличке Уильям Шекспир. Она была сфотографирована в Орегоне специалистом по дикой природе Эммой Баск, и этот снимок был выбран лучшим из множества других фотографий с дикими летучими мышами.

Конкурс красоты среди летучих мышей проходит ежегодно и совпадает с Международной неделей этих млекопитающих, целью которой является повышение осведомленности о сохранении данного вида. Что касается членов жюри, то ими выступают пользователи соцсетей, которые и выбирают победителя большинством голосов.