Глава Филиппин рассказал о призраках в старинном замке отца

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший признался, что в детстве был неоднократным свидетелем проявления сверхъестественного в старинном замке отца — бывшего диктатора Фердинанда Маркоса — старшего, пишет газета Inquirer. Он рассказал, что вместе с друзьями «охотился на привидения» и привел несколько примеров.

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Один из приятелей собирался открыть туалет, но до того, как он взялся за ручку двери, она сама распахнулась. Мы закричали, — вспоминает Маркос.

Кроме того, он вспомнил, как качалась люстра и передвигались стулья. По его словам, во дворце постоянно ощущалось, что кто-то за тобой наблюдает.

Президент Филиппин переехал во дворец, после того как к власти в стране пришел его отец. Тогда ему было 7 лет. Маркос-старший правил на Филиппинах с 1965 по 1986 год и был свергнут в ходе военного переворота. Этот период считается в истории страны одним из самых сложных.