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Итальянка сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку

Жительница Италии сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку, пишет New York Post.

Итальянка сделала 20 пластических операций, чтобы стать похожей на кошку
© Газета.Ru

По словам 22-летней Кьяры Делл'Абате, она начала менять свою внешность с 11 лет, когда сделала пирсинг. С годами ее тяга к бодимодификации становилась только сильнее, и в итоге итальянка решила стать похожей на кошку.

«Я всегда любила кошек, и я думаю, что буду выглядеть по-настоящему смелой и свирепой, как кошка», — считает Кьяра.

На данный момент на теле женщины около 72 пирсингов и 20 перенесенных пластических операций. Несмотря на это, она не собирается останавливаться на достигнутом и уже знает, что еще хочет в себе изменить ради достижения цели.

«Мне понадобится кантопластика — операция, чтобы сделать глаза более удлиненными миндалевидными, изменить форму зубов, разрезать верхнюю губу, добавить больше наполнителей, приделать хвост и определенно больше татуировок», — уверена Делл'Абате.