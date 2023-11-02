Животные в российских лесах начали орать

В России у кабанов начался брачный период, из-за чего их крики начали слышать в лесах. Об этом Рязанской области.

«Когда кабанов много, то в лесу слышно, как они орут», — говорят специалисты. Еще одним признаком начала брачного периода является пена, которую самец кабана, известный также как секач, взбивает из слюны. Помимо этого, животные гоняют друг друга и бегают за самками.

Отмечается, что желающим продолжить род секачам приходится постоянно догонять самок. Как отмечают сотрудники заповедника, кабанихи долго думают и выбирают подходящего самца. «А у секача нет времени и охоты особенно любезничать. Секача ждут великие свершения, он же не моногамен, как какой-нибудь бобр. Он полигамен и должен контролировать обширные территории», — объясняют специалисты.