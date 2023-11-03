Адвокат разделась перед посетителями бара и лишилась работы

Жительница США разделась перед посетителями бара догола и лишилась должности адвоката. Об этом сообщает WFLA.

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Келли Элкинс из штата Флорида была арестована 18 февраля 2022 года за то, что разделась в баре в городе Сент-Питерсберг. По словам свидетелей произошедшего, она сорвала с себя всю одежду после того, как ее отказались обслуживать в заведении. Женщину арестовали за нарушение общественного порядка и поместили в тюрьму. Позже она была освобождена.

По данным Верховного суда штата Флорида, Элкинс дважды арестовывали за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение в жилище. Кроме того, женщина, принятая в коллегию адвокатов штата Флорида в 2001 году, предположительно присвоила 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), которые были доверены ей как эскроу-агенту в сделке с биткоинами.

Элкинс лишили статуса адвоката и обязали выплатить 25 тысяч долларов в течение шести месяцев. Отмечается, что адвокаты, лишенные лицензии, не могут подать заявление о приеме на работу на должность в течение пяти лет. По истечении этого срока они должны пройти длительную процедуру, которая включает проверку биографии и повторную сдачу экзамена на получение адвокатской лицензии.