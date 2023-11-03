Женщина сломала зуб об пиццу в Калининграде

В Калининграде женщина подала в суд на пиццерию из-за сломанного зуба.

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В Калининграде в суд обратилась женщина, сообщив, что в августе 2023 года через мобильное приложение одной из пиццерий она заказала семь пицц для празднования дня рождения сотрудника организации.

Когда женщина откусила кусок пиццы, то почувствовала острую боль и достала изо рта кусок пластика.

Из-за непрекращающейся зубной боли пострадавшая обратилась в стоматологическую клинику, где в ходе обследования ей был установлен диагноз – перелом зуба.

Теперь женщина просит взыскать с ответчика денежные средства в счет возмещения убытков, компенсацию морального вреда и штраф.