Женщина сломала зуб об пиццу в Калининграде

В Калининграде женщина подала в суд на пиццерию из-за сломанного зуба.
В Калининграде в суд обратилась женщина, сообщив, что в августе 2023 года через мобильное приложение одной из пиццерий она заказала семь пицц для празднования дня рождения сотрудника организации.
Когда женщина откусила кусок пиццы, то почувствовала острую боль и достала изо рта кусок пластика.
Из-за непрекращающейся зубной боли пострадавшая обратилась в стоматологическую клинику, где в ходе обследования ей был установлен диагноз – перелом зуба.
Теперь женщина просит взыскать с ответчика денежные средства в счет возмещения убытков, компенсацию морального вреда и штраф.
Решается вопрос о принятии искового заявления к производству, сообщает Калининградский областной суд.