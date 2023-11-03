Лось взял под контроль подходы к аэропорту Барнаула

Молодой лось в Барнауле облюбовал территорию вблизи местного аэропорта, однако такое соседство посчитали небезопасным и перевезли его на новое место жительства.

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Лосю приглянулись посадки в непосредственной близости от аэропорта.

«Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и… очень настораживал сотрудников аэропорта», – говорится в публикации на странице барнаульского зоопарка «Лесная сказка» в соцсетях.

Когда стало понятно, что лось не собирается уходить, пришлось вызвать специалистов охотоуправления. Они усыпили животное и вывезли в лесную зону Ребрихинского района, где провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили в дикую природу.