Лось взял под контроль подходы к аэропорту Барнаула
Молодой лось в Барнауле облюбовал территорию вблизи местного аэропорта, однако такое соседство посчитали небезопасным и перевезли его на новое место жительства.
Лосю приглянулись посадки в непосредственной близости от аэропорта.
«Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и… очень настораживал сотрудников аэропорта», – говорится в публикации на странице барнаульского зоопарка «Лесная сказка» в соцсетях.
Когда стало понятно, что лось не собирается уходить, пришлось вызвать специалистов охотоуправления. Они усыпили животное и вывезли в лесную зону Ребрихинского района, где провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили в дикую природу.
В октябре самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск, не смог приземлиться с первого раза из-за лося, который вышел на взлетно-посадочную полосу.