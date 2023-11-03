Женщина пожаловалась на терроризирующих ее годами медведей

В США медведи повадились приходить во двор женщины и затерроризировали ее семью. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

© Lenta.ru

Тиана Сэйерс из города Лисбург, штат Флорида, пожаловалась на регулярные визиты медведей в ее двор. Женщина рассказала, что хищники в течение четырех лет почти каждый день приходят на ее веранду и пытаются проникнуть в дом. «Бывает, мой муж уходит на работу рано утром, на улице темно, а рядом медведь. И муж не может уйти, потому что оказывается в ловушке», — утверждает Сэйерс.

Женщина поделилась двумя видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленными на веранде. В одном из роликов, снятом в октябре 2021 года, видно, как забравшийся на террасу медведь открывает холодильник, достает из него пакет и уходит, пролезая через дыру в сетчатом ограждении. А в один из недавних визитов медведь пришел на веранду и намеренно врезался во входную дверь.

По словам Сэйерс, ей пришлось заколотить террасу досками, чтобы обезопасить себя и родных. Однако это не остановило медведей. Они стали залезать в курятник, а также облюбовали дерево на заднем дворе семьи. «Я чувствую, что мы живем в страхе, а мы не должны так жить. Это мой дом. Я живу здесь уже 29 лет», — пожаловалась Сэйерс.