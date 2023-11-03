Дегустатор собачьего корма – вакансия или розыгрыш?

Каков на вкус собачий корм – об этом скоро узнает будущий сотрудник сибирской компании «Пет-Агро». Компания, производящая корма для животных, выставила вакансию специалиста, который должен будет оценивать вкус кормов для собак. Об этом пишет РИА Новости.

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В обязанности сотрудника будет входить дегустация различных сортов кормов для собак. Пробовать надо будет как «вкусняшки», изготовленные компанией, так и, в обязательном порядке, – производителей конкурентов. После процедуры проверки вкусовых качеств корма данные сотрудник должен будет передавать технологам – для улучшения качества своего продукта. В компании заявили, что в мире такие вакансии распространены.

«К сожалению, собака нам не сможет рассказать, чем этот корм лучше другого, описать по каким-то критериям и так далее, поэтому [нам нужен] человек», – заявил агентству директор компании Антон Мягков. У него должно быть развито чувство вкуса, он должен уметь оценивать продукты, «раскладывать» вкус на тона и так далее, добавил предприниматель. В «Пет-Агро» рассказали, что «сомелье» собачьего корма будет для компании во многом ключевым специалистом, так как ориентироваться на отклики потребителей сложно.