Фермеры спасли самую одинокую овцу в мире и назвали ее Фиона

Овцу, два года скитавшуюся в горах, наконец, спасли. Фермер-овцевод сжалился над «самой одинокой овцой в мире» и провернул операцию по ее вызволению из каменного плена.

© Мир24

Кэмми Уилсон с друзьями Грэмом Паркером, Элсом Кузенсом, Элли Уильямсоном и Джеймсом Паркером установили лебедку с длинным тросом, чтобы приблизиться к овце. Когда двоим из них удалось попасть на «островок», где все это время обитало копытное, его закрепили веревками и аккуратно подняли наверх в безопасное место.

Кэмми рассказал, что не знал, как овца отреагирует на приближение к ней людей, но она была «спокойной, довольной и счастливой» от того, что ее спасли. Друзья решили назвать ее Фиона.

Овца сильно обросла за время своего вынужденного отшельничества, поэтому ей дали отдохнуть несколько часов, после чего ее подстригут. Ветеринар уже осмотрел ее и отметил, что спасенная находится в хорошем физическом состоянии, пишет Daily Star.