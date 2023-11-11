Metro: во Флориде медведь украл заказ из доставки еды с крыльца дома

В Орландо, штат Флорида, медведь украл еду с крыльца дома, незадолго до этого блюда оставил у порога курьер службы доставки. Об этом сообщает Metro.

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Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, курьер оставил еду и напитки из сети быстрого питания Taco Bell на 45 долларов — более 4 тысяч рублей — у двери дома. Доставщик сфотографировал заказ и уехал, буквально через несколько минут за заказом пришел медведь.